L'édition 2020 des Journées du patrimoine sera très largement perturbée dans toute la France ce week-end, à cause de l'épidémie de coronavirus. 1.500 événements ont dû été annulés dans 400 lieux, tandis que 20 % des animations auront une jauge maximale de visiteurs.

Coronavirus : les Journées du patrimoine chamboulées, avec plus de 1.500 événements annulés

La 37ème édition des Journées européennes du patrimoine, qui se tient ce week-end dans toute la France, est considérablement chamboulée par la circulation active du coronavirus sur le territoire. Très prisées chaque année des Français, l'édition 2020 devra composer avec de nombreuses annulations, des jauges maximales de visiteurs ou encore des visites virtuelles. Douze millions de visiteurs avaient afflué dans 18.000 sites en France au cours de chacune des quatre dernières années.

1.500 événements annulés à 400 endroits

Cette année, 13.000 sites avec 20.000 animations seront ouverts au public en France. Pour environ 20% de ces animations, les visiteurs devront avoir réservé leurs places à l'avance sur internet, en raison de jauges établies, très variables selon la taille des lieux.

1.500 événements ont dû être annulés dans 400 lieux.

En début de semaine, la préfecture des Bouches-du-Rhône a notamment annoncé l'annulation pure et simple de l'événement, par mesure de précaution face à la circulation active du virus dans le département. Un peu plus tard ont suivi d'autres annulations, comme dans la métropole lilloise ou encore dans les villes de Nice et Bordeaux.

À Paris, de nombreux monuments verront leurs conditions d'accès réduits, ou seront visités selon des circuits strictement balisés et guidés comme au Palais Royal. L'Hôtel Matignon, résidence du Premier ministre Jean Castex, et plusieurs autres hôtels particuliers abritant des ministères seront ouverts aux visiteurs préalablement inscrits dans la limite étroite des places disponibles.

Le public pourra toutefois cette année se consoler en remplaçant ou en complétant ses visites "physiques" par des expériences virtuelles dans une centaine de sites. Sur Facebook et Instagram, il sera possible de partir en excursion pendant 45 minutes samedi à l'intérieur du chantier de reconstruction de Notre-Dame, ou encore de vagabonder dans les coulisses de la Maison de la radio. La visite des salons du Palais de l'Élysée pourra aussi se faire de façon virtuelle, sauf pour le petit nombre de chanceux (125 personnes par demi-heure) qui auront su réserver à temps.

La RATP propose également "une offre 100 % digitale" avec 25 capsules vidéos et sonores sur sa plateforme "Bienvenue à bord". Il sera ainsi possible de monter virtuellement dans le premier métro en bois des années 1900. La SNCF, quant à elle, invite le public, depuis son canapé, à bord de l'Orient Express ou pour un tour guidé de l'horloge de la Gare de Lyon.