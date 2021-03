Coronavirus, un an après : "les lieux culturels sont essentiels", les musées de Besançon prêts à rouvrir

Après un an d'épidémie et de fermetures successives dans musées, les salariés et les oeuvres se sentent bien seuls. Au sein des musées bisontins, l'incompréhension règne et l'urgence d'un retour des visiteurs se fait sentir. En attendant, un accueil minimum et les expositions sont en place.

Le 17 mars 2020, les musées de France ont du fermer face à l'épidémie de coronavirus. Un an après, le constat est amer pour les lieux culturels. Après une respiration durant l'été, les musées ont à nouveau du fermer leurs portes en décembre. Au musée des Beaux-Arts et d'archéologie de Besançon, fermé depuis quatre mois, les expositions et les salariés n'attendent qu'une chose : le public.

Comment se relever après ne pas avoir considéré les lieux culturels comme essentiels ? C'est un loupé - Nicolas Surlapierre

Nicolas Sulapierre, directeur des Musées de Besançon devant l'exposition "Monsieur Courbet" qui n'a encore pas croisé de visiteurs, en dehors des scolaires © Radio France - Sophie Allemand

Alors que certains pays d'Europe ont désormais rouvert leur musées, toujours pas d'annonce officielle en France. "C'est un loupé, un très mauvais signal envoyé à la population," estime Nicolas Surlapierre, le directeur des musées de Besançon (le musée du temps, et le musée des beaux arts et d'archéologie) :

Nicolas Surlapierre : "le ministère de la culture s'est complètement discrédité à mes yeux" Copier

Dans les couloirs, Nicolas Surlapierre observe tristement une exposition qui n'aura connu que quelques mois d'ouverture : "nous avons besoin des oeuvres en ces temps difficiles, elles sont vitales. Elles nous aident à projeter nos émotions."

Les seuls visiteurs du musée actuellement sont les scolaires

Un arrêté pris par le préfet du Doubs autorise les musées du département à accueillir des groupes scolaires en visite, malgré la fermeture. Cela permet aux salariés de garder le sourire, comme Adeline Monnet, responsable du patrimoine : "ça fait toujours du bien d'entendre les cris, les allés et venus des élèves. Cela nous a maintenus dans l'essentiel de notre tâche, l'accueil du public."

C'est important d'être présents pour les rassurer, garder un lien - Adeline Monnet

Une ligne téléphonique reste ouverte pour répondre aux appels, Adeline Monnet est au bout du fil. Elle est aussi là pour répondre aux passants curieux qui toquent à la porte du musée : "on a toujours des gens qui viennent nous demander des renseignements. Ils nous demandent si l'on est fermé à tous les publics, quand on va pouvoir rouvrir. C'est important d'être présents pour les rassurer, garder un lien."

Adeline Monnet et son collègue à l'accueil du musée. Toujours présents, même sans public. © Radio France - Sophie Allemand

"Les expositions sont prêtes, les oeuvres aussi. On est prêts à rouvrir avec des jauges, à compter, avec des distances de 10 mètres carrés entre chaque visiteur. Presque partout, on peut assurer une bonne distanciation sociale. En plus personne, on ne touche rien dans un musée," conclut Nicolas Surlapierre.

à lire aussi "Il faut rouvrir les musées" estime le directeur du Muséum de Toulouse

En 2020, la fréquentation du Musée de Beaux Arts de Besançon a baissé de 30 % comparé à 2019, de 10 % au musée du temps sur 2020. Une année ponctuée par les fermetures, rattrapée par l'été où le nombre de visites a explosé.