Coronavirus : les musées de Charleville-Mézières exposent au supermarché

Alors que les musées ne savent toujours pas quand ils seront autorisés à rouvrir, ceux de Charleville-Mézières ont décidé d'investir la galerie du supermarché Intermarché, dans le quartier de la Ronde-Couture, vendredi 29 et samedi 30 janvier.

Si les amateurs de musées ne peuvent plus en parcourir les allées depuis le 30 octobre 2020, l'art sera de nouveau accessible à Charleville-Mézières ces vendredi 29 et samedi 30 janvier 2021. Les musées de l'Ardenne et Rimbaud ont en effet décidé d'exposer une partie de leurs œuvres dans la galerie du supermarché Intermarché, dans le quartier de la Ronde-Couture.

à lire aussi Coronavirus : le Conseil d'Etat valide la fermeture des musées

Plus d'informations à suivre...