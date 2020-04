Coronavirus : Les parcs mosellans, à l'arrêt pour les vacances de Pâques, s'adaptent

Les vacances de Pâques n'ont jamais aussi bien débuté... en ce qui concerne la météo. Rageant. Encore plus pour les parcs de la région Grand Est. En Moselle, le parc animalier de Sainte-Croix et le Center Parcs des Trois Forêts n'accueillent plus de visiteurs, alors que ces vacances sont censées donner le coup d'envoi de la saison.

Venez dès que vous le pourrez

En temps normal, le Center Parcs a un taux d'occupation de 85 %, selon la communication du site. Et les 700 salariés - prestataires extérieurs compris - sont au chômage partiel. Seuls une dizaine de salariés restent actifs sur place, pour la surveillance, l'entretien et le soins des animaux de la ferme. Les cochons, moutons, lapins, poules et coqs, eux sont bien là.

A Rhodes, situation quasi identique pour le parc de Sainte-Croix. Un millier de visiteurs quotidien normalement, aucun actuellement. Sur les cinquante salariés du site, une vingtaine continuent leurs activités, principalement dédiées aux soins des animaux sauvages. "Pour les soigneurs, c'est vrai que c'est une période étonnante" explique le co-directeur Pierre Singer, "le lieu est paisible, totalement déserté, je crois que ça les marquera à vie".

Sainte-Croix devait fêter ses 40 ans

Plus anxiogène est l'avenir du site, lié à la date de déconfinement. Pierre Singer ne cache pas ses interrogations. "C'est de plus en plus compliqué, illisible, nébuleux. Il est trop tôt pour savoir comment ça va évoluer, chaque jour amène un peu son lot de pessimisme supplémentaire. Le moral n'est pas au beau fixe. Aujourd'hui Ste-Croix est solide, on sortait d'une année 2019 avec beaucoup d'investissements mais une fidélité du public, une grosse solidité, des réserves...donc je ne parle pas encore de disparition mais évidemment qu'on a besoin de soutiens".

Visiteurs ou pas, le quotidien des pandas roux n'est pas vraiment bouleversé. - Morgane Bricard - Parc animalier de Sainte-Croix

La filière a demandé une aide à l'Etat, afin de recevoir de l'argent pour financer les frais fixes. Mais Pierre Singer en appelle aussi aux citoyens, une fois la situation rétablie. "Le public peut nous aider. Tout le monde a conscience que pour que nos services de proximité continuent, il faudra consommer autrement. On en appelle au consommateur acteur. _Venez à Ste-Croix, allez au zoo de Mulhouse, à celui d'Amnéville, à Ardenne Aventures_... on peut aussi passer des moments exceptionnels dans le Grand Est. Faites-le dès que vous le pourrez. Ça nous aidera beaucoup."