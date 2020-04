Coronavirus : les professionnels du tourisme normands sceptiques à un éventuel report des vacances d'été

Trente députés du parti Les Républicains suggèrent de reporter les vacances scolaires d'été de deux semaines. Une manière selon eux de soutenir et donner du souffle au secteur du tourisme qui souffre des mesures mises en place depuis le début de la crise sanitaire. Ces congés débuteraient ainsi mi-juin et se termineraient mi-septembre. Mais face à cette proposition, certains professionnels normands sont septiques

Une utopie

Ludovic Martel gère le camping "Le Mont Joli Bois" à Criel-sur-Mer, près du Tréport en Seine-Maritime. Son établissement, fermé comme tous les autres, fait aussi face à une série d'annulations pour les mois à venir. "Cette proposition est utopique, je ne suis pas sûr que cela va sauver notre entreprise. Nous recevons à la fois une clientèle étrangère et française. Tout dépendra donc du déconfinement. Si les gens ne peuvent pas changer de département et si les frontières avec les pays étrangers sont fermés, nous ne les verrons pas. Il y aura également toujours cette phobie du virus", estime le propriétaire.

Ludovic Martel gérant d'un camping à Criel-sur-Mer en Seine-Maritime Copier

Ludovic Martel doute aussi sur l'applicabilité d'un tel report. "Je pense par ailleurs que c'est compliqué de mettre cela en place. Au niveau de l'école, il faudrait tout décaler. C'est large, cela toucherait tous les domaines". Selon lui, la seule manière d'aider son entreprise serait que la perte financière soit remboursée.

Si Ludovic Martel s'interroge, certains professionnels sont carrément contre. C'est le cas de Nicolas Courtin, gérant du camping de Forges-les-Eaux, toujours en Seine-Maritime : "Il fait bien plus frais en septembre, les journées sont plus courtes et les gens plus réticents à partir. Ils risquent de privilégier l’hôtellerie. De plus, nos tarifs redescendent à cette période. Nous allons pas appliquer des tarifs de haute saison !".

Pour l'instant, il s'agit d'une proposition de l'opposition. Le ministre de l'Education nationale, Jean-Michel Blanquer, lui, a assuré ne pas toucher aux vacances d'été.