Coronavirus : les théâtres ruraux craignent pour leur avenir

On le sait depuis une semaine déjà : la réouverture des théâtres et des cinémas, annoncée dans un premier temps pour le 7 janvier, n'aura pas lieu. La situation sanitaire est trop précaire selon les autorités sanitaires. Dans les salles de spectacles, les programmateur, les artistes, les techniciens sont désemparés, notamment dans les petits théâtre ruraux de l'Yonne.

A la Closerie, le petit théâtre d'Etais-La-Sauvain, des post it colorés avec des noms ou des photos sont collés sur les sièges. L'artiste Gérard-André, propriétaire des lieux, donne régulièrement des spectacles en direct sur Internet. Les noms sur les sièges, c'est pour se sentir moins seul. "On a presque notre chambre à coucher au-dessus de la salle de spectacle : une petite salle de 104 places. C'est modeste mais efficace. Alors oui, j'ai fait des spectacles. Cinq spectacles et trois représentations à chaque fois. Et toujours avec la mise en scène et les éclairages. Sinon, je trouve que ça serait un peu triché avec les gens", explique le musicien.

Aujourd'hui, l'artiste estime que cette situation est insensée et que la culture se meurt. "Je demande l'ouverture des salles de spectacle ! Parce que le spectacle vivant ne peut pas se dérouler d'une façon permanent "en streaming" comme on dit c'est à dire sur Internet, en diffusion en direct. Le spectacle vivant, c'est une communion avec des gens ! Ce n'est pas une question d'argent. Un artiste, il faut qu'il puisse travailler, répéter. Le danger, c'est qu'il n'y ait plus de spectacle vivant", affirme le septuagénaire, qui avait d'ailleurs lancé une pétition pour demander la réouverture des théâtres mi-décembre.

Même consternation à Brienon-Sur-Armançon. Les bénévoles qui gèrent le Théâtre Perché et ses 80 places, ont évidemment reporté beaucoup de spectacle la saison dernière. Et tout est très incertain pour cette nouvelle année. Pour l'instant, l'impact financier est limité, car il n'y a aucun salarié et les subventions ont été maintenues, mais Catherine Chelihi, la présidente de l'association, craint pour l'avenir et pour le lien avec le public : "les subventions, on les a mises de côté, mais c'est pour après qu'on est inquiet. Quand ça va reprendre, on s'attend à avoir vraiment des gros creux. On risque de nous oublier peu à peu", redoute-t-elle.

"On avait quand même une bonne fréquentation, les gens apprécient de venir, c'est un lieu vraiment charmant. On avait une programmation cette année que beaucoup nous enviaient et on a l'impression d'un grand gâchis. A force de rester fermés, les gens perdent l'habitude. Il faudrait vraiment qu'on puisse rouvrir le plus vite possible. Je trouve que c'est quand même grave de priver les gens de culture, de sorties. C'est d'une tristesse", déplore Catherine. Avec les autres bénévoles du Théâtre Perché, elle croise les doigts pour que le prochain spectacle, prévu le 31 janvier, puisse avoir lieu.

Ce sont aussi des bénévoles qui gèrent, depuis 12 ans, le Bellovidère à Beauvoir, en Puisaye. La petite salle contient à peine 50 places, auxquelles s'ajoutent les 120 places du chapiteau en été. Nicolas Delarbre, le co-directeur, ne mise pas sur une reprise des spectacles avant le printemps. Il espère que cette pause forcée ne va pas ruiner tous les travail des bénévoles : "Nous, ça fait douze ans qu'on se bat pour que le Bello, une salle de spectacle parmi d'autres, puisse ouvrir en milieu rural. On fait un gros boulot de programmation. Multiple, curieux, etc etc..."

Plus que tout, il craint une réouverture "avec des contraintes" : "Le lien avec le public, il est quand même vraiment fort. Il s'est créé quelque chose autour du Bellovidère. Je pense que ça reprendra. Par contre, si on est à demi-jauge ou s'il y a encore des inquiétudes, qu'on a moins de monde, là on risque d'avoir des problèmes structurels, économiques. Justement, la particularité du Bello, c'est que ça ne marche que si la salle est pleine. C'est la billetterie qui achète les spectacles et donc on ne peut pas faire autrement que d'avoir des salles combles", ajoute Nicolas Delarbre. Le bénévole reste aussi prudent sur les conséquences économiques de la crise actuelle : "même si nos tarifs sont bas, il y a peut-être des gens qui ne pourront plus se payer des billets".