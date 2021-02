Coronavirus : maintenus ou reportés, état des lieux des festivals à Metz

Le festival de théâtre international Passages devait se tenir initialement en mai à Metz mais au vu de l'évolution de l'épidémie, de la persistance du virus et de la fermeture des frontières pour les artistes étrangers, l'édition 2021 est reportée du 2 au 12 septembre prochain. Le report vient d'être votée en tout début de semaine. "Nous espérons que les conditions d'accueil du public et des artistes seront plus faciles à la rentrée, on ne peut pas se permettre de tout reporter au dernier moment, après des mois de travail", explique le directeur du festival, Benoit Bradel.

Benoit Bradel, directeur du festival Passages, explique le report de l'édition 2021 Copier

Ce n'est pas encore confirmé officiellement pour Le Livre à Metz mais les organisateurs du festival littéraire travaillent aussi à un report. Initialement prévu mi avril, ce sera sans doute décalé de quelques semaines. "Il serait plus raisonnable de reporter notre édition 2021 que nous espérons pouvoir organiser avec de vraies rencontres et pas seulement en numérique, comme l'an dernier", précise Claire de Guillebon, responsable de la programmation. Zikametz, le festival de musiques émergentes aux Trinitaires et à la Bam, compte déjà 2 reports : il devait se tenir en novembre, puis ce mois de février, "ce sera finalement plutôt cet été mais aucune date n'est encore calée", avance Kevin Brenière, coordinateur du festival.

On garde le moral et la motivation

De son côté, Hop Hop Hop, le festival de théâtre de rue, est programmé du 14 au 18 juillet à Metz, et espère ne pas avoir à changer, comme il l'a fait l'an dernier. "On travaille comme si le festival allait avoir lieu à ces dates, on garde le moral et la motivation", ajoute Morgan Bietry, de la compagnie Deracinemoa, qui organise le festival. Le festival Constellations, toujours porté par la mairie de Metz malgré le changement d'équipe, est également maintenu du 24 juillet au 4 septembre, des "dates prévisionnelles", précisent les services de la mairie, pas gravés dans le marbre pour l'instant.

