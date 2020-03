Coronavirus : malgré le confinement, un bar de Lille continue de faire la fête (virtuelle)

En cette période de confinement, les initiatives pour se distraire ou faire la fête à distance se multiplient sur les réseaux sociaux. Un bar du Vieux-Lille lance ce mercredi soir un blind-test sur Facebook. Au Kolor, café spécialisé dans l’ambiance des années 80-90, il y a, tous les mercredis soir, un blind-test suivi d’un karaoké.

Avec le confinement, tout ça, c’est suspendu, mais les responsables de l’établissement et les DJ n’ont pas l’intention de se laisser abattre. Ils donnent rendez-vous, ce mercredi soir à 18h30 sur leur page Facebook, pour un blind-test en direct, chacun chez soi. Le principe est le même : on vous joue les premières notes d’un morceau, et le premier qui, derrière son écran, reconnaît le titre, l’interprète et l’année de sortie de ce titre, gagne des points.

Un petit shoot de bonne humeur

"Ça nous fait mal au cœur de ne pas pouvoir ouvrir notre établissement", reconnaît Romain Galinski, l’un des responsables du bar, "donc ça va être l'occasion de se retrouver. Ça va être un petit shoot de bonne humeur. On réfléchit aussi à d'autres choses qui sortent un peu du confinement et du contexte actuel".

Partager un moment tous ensemble

Ce mercredi soir, c'est Tewfiq, l'animateur habituel du blind-test du mercredi, qui officiera depuis son salon : "Ça va être bizarre au départ, il va falloir que je parle tout seul !". Mais les participants vont lui répondre par écrit sur la page Facebook, un lien que le DJ veut absolument maintenir : "la moindre des choses, c'est de dire à nos clients qu'on est avec eux. Ils ont besoin de chamboulement dans leur quotidien. Ça va faire, entre guillemets, sortir les gens. Ce sera l'occasion de partager un moment tous ensemble".

Les habitués ont bien l'intention d'être au rendez-vous virtuel, comme Estelle, "pour ne pas couper avec les copains, sortir un peu la tête de tout ça".

D'autres initiatives sont à venir, et d'ores et déjà, l'un des DJ du Kolor, Francis, propose des mix tous les midis, pour que tout le monde puisse danser devant son écran !