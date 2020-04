Coronavirus : Martine Aubry estime "difficile" la tenue de la Braderie de Lille en septembre

La traditionnelle braderie de Lille aura-t-elle lieu? "Ca me paraît difficile" répond Martine Aubry. Lors d'une visioconférence de presse vendredi 17 avril, la maire de la ville ne tranche pas encore la question. "Attendons de voir ce qu'il va se passer." La braderie est prévue les 5 et 6 septembre.

Pourra-t-on aller chiner dans les rues de Lille les 5 et 6 septembre 2020 ? "Ca me paraît difficile" a déclaré la maire de Lille, Martine Aubry, lors d'une vidéo-conférence de presse, compte tenu du contexte de pandémie de Coronavirus. Le sort de la plus grande braderie d'Europe n'est pas encore scellé : "attendons de voir ce qu'il va se passer" a conclu l'ancienne ministre socialiste.

Des inscriptions retardées

La mairie retarde la période d'inscription des brocanteurs, qui ne pourront commencer à s'inscrire qu'en juin. Pour les particuliers, ce sera au mois de juillet.

La dernière annulation de l’événement, c'était en 2016, à cause de la menace terroriste suit à l'attentat sur la promenade des Anglais à Nice le 14 juillet.