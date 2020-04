Coronavirus - Mont-de-Marsan : le festival Arte Flamenco annulé en 2020

La 32e édition d'Arte Flamenco à Mont-de-Marsan est annulée en 2020, annonce dans un communiqué ce mardi le Conseil départemental des Landes, organisateur de ce festival de flamenco, qui attire à chaque édition des dizaines de milliers de spectateurs.

Alors qu'Emmanuel Macron a annoncé lundi que "les grands festivals et événements avec un public nombreux, ne pourront se tenir au moins jusqu'à mi-juillet" en raison de la crise du coronavirus, la tenue du festival Arte Flamenco - prévu du 30 juin au 4 juillet 2020 à Mont-de-Marsan - n'était plus possible. "A la suite des déclarations du Président de la République du 13 avril 2020, les conditions ne sont plus réunies pour qu’ait lieu la 32e édition du festival Arte Flamenco" écrit dans ce communiqué Xavier Fortinon, président du Conseil départemental des Landes, évoquant une "décision difficile".

Néanmoins, selon Xavier Fortinon, cette annulation ne compromet pas l’avenir du festival et "l’équipe d’organisation travaille dès maintenant sur les prochains rendez-vous que le festival pourra proposer lors de la saison 2020-2021".