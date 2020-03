Coronavirus : ne pas fermer les salles, la priorité des exploitants de cinémas

"On estime que le salle de cinéma doit rester ouverte", explique d'emblée François Thirriot, le président du Syndicat Français des Théâtres Cinématographiques (SFTC), l'un des plus importants syndicats d'exploitants de cinémas (765 écrans sur 6.000 en France). Le syndicat tient à Reims son assemblée générale ce jeudi 12 mars au cinéma Opéraims. L'occasion de revenir sur les très bons chiffres de fréquentation de l'année 2019 - année record avec plus de 210.000 entrées- mais surtout de parler du sujet qui inquiète tous les exploitants : les conséquences économiques du coronavirus.

On est prêts à limiter la jauge de 50% pour éviter que les salles ne soient blindées -- François Thirriot

Les effets sur la fréquentation se font déjà sentir : François Thirriot avance le chiffre de -20% en moyenne sur les deux dernières semaines. Et le président du SFTC veut rester mesuré: "les mois de janvier et février ont pas été très bons mais on s'y attendait car on a pas eu les gros films de l'an dernier, et après avec l'épidémie de coronavirus on est inquiets mais je tiens à relativiser les choses car il y a pas eu de catastrophe pour l'instant, et on n'a vraiment pas eu des gros films comme l'an dernier".

Les cinémas sont comme tous les établissements de spectacle, soumis à l'interdiction de ne pas dépasser les 1.000 spectateurs, mais dans les faits peu atteignent ce chiffre. En Italie, théâtres et cinémas sont fermés pour éviter la propagation du virus, et c'est ce que François Thirriot veut éviter à tout prix. "Si on nous oblige à fermer nos salles on les fermera mais on essaye de tout faire pour qu'elles ne ferment pas. Pour ce qui est des gros établissements genre multiplex la capacité moyenne est de 200 places par salle, les plus grosses salles excèdent rarement 600 places, s'il le faut on est prêts peut-être à limiter la jauge de 50% pour éviter que les salles soient blindées".