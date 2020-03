Coronavirus : Netflix réduit la qualité de ses vidéos pour alléger la pression sur Internet

Depuis le début du confinement, il y a quatre jours, l'internet européen est en surchauffe. Plateformes de streaming et télétravail, le trafic explose.

Une demande de la commission européenne

Pour tenter de soulager les infrastructures, Netflix décide de réduire la voilure, en baissant la définition de ses vidéos, à savoir de la haute définition ou 4K au format standard, l'équivalent visuel d'une chaîne de la TNT. Réponse à la demande du commissaire européen pour le marché intérieur, Thierry Breton, qui avait demandé à tous les géants du streaming de passer à la définition standard.

Eviter une saturation

Le but étant d'éviter une saturation du réseau, sachant qu'en France, le streaming représente 50 % du trafic Internet et que Netflix en mange 23 %, selon l'Arcep. La baisse de la qualité doit libérer de la bande passante et réduire donc le trafic Internet, pour laisser de la place au télétravail et aux activités éducatives, alors que les écoles sont désormais fermées et que tout doit se faire par Internet.

"Nous estimons que cela devrait réduire le trafic de Netflix sur les réseaux européens d’environ 25 %, tout en assurant une bonne qualité de service à nos membres", a indiqué l’entreprise.

La mesure est valable 30 jours, dans toute l'Europe.