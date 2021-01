Coronavirus : pas d'entracte pour le Carreau à Forbach

Si le communiqué officiel de sa nomination n'a été publié que mercredi 20 janvier, Grégory Cauvin a pris la direction du Carreau de Forbach dés cet automne. Le nouveau directeur de la scène nationale de l'est mosellan fait face, comme ses confrères du secteur culturel, aux restrictions qui imposent toujours la fermeture des salles au public à cause de l'épidémie de coronavirus. "On est forcé de l'entendre puisque le ministère fait des préconisations auxquelles nous sommes obligés de nous conformer. Mais il y a tout de même ce sentiment d'injustice et d'un peu d'incompréhension" confie Grégory Cauvin.

Les ateliers avec les scolaires se poursuivent

Pour autant, le Carreau est loin d'être en sommeil et les artistes travaillent toujours derrière et hors les murs du théâtre. "L'action culturelle continue, notamment auprès des scolaires. Il y a énormément de projets qu'on tente de mettre en oeuvre malgré la situation." Le Carreau tient aussi à jouer pleinement son rôle de soutien au secteur. Ainsi il continue d'accueillir des artistes en résidence et assure être "pleinement solidaire financièrement avec les équipes qui ne peuvent pas se produire."

Le casse-tête de la programmation

Grégory Cauvin doit aussi faire face au casse-tête de l'agenda des spectacles du Carreau. un double problème selon lui. "D'abord on arrive pas à se projeter." Difficile en effet d'établir un nouveau calendrier quand aucune date n'est officiellement avancée. "A une époque ont avait au moins des moments de revoyure. C'est très frustrant." Trouver des dates est une chose, les attribuer est une tâche tout aussi ardue. "Il y a tellement de reports qui s'accumulent parce qu'il ne faut pas oublier que des artistes frappent à la porte avec de nouvelles créations. donc c'est un équilibre à trouver entre le passé et le futur."