Coronavirus : pas de Fêtes de Bayonne fin juillet

Elles étaient "compromises" pour cet été, cette fois, c'est désormais sûr. Les Fêtes de Bayonne n'auront pas lieu comme prévu du 29 juillet au 2 août prochain.

Une réunion de la commission extra-municipale s'est réunie ce vendredi 17 avril autour d'élus de la majorité et d'opposition, des représentants des cafetiers et des peñas, et en présence du sous-préfet de Bayonne Hervé Jonathan. Cette réunion n'a pu que constater que les Fêtes ne pourraient avoir lieu en plein coeur de l'été, du fait de l'épidémie de Coronavirus.

"Évidemment, si aucun festival ne peut se tenir jusqu'à la mi-juillet, il était vraisemblable que les Fêtes ne pourraient se tenir aux dates prévues, il est tout à fait certain qu'au vu de la situation actuelle, les Fêtes de Bayonne ne peuvent pas se tenir aux dates habituelles" explique Jean-René Etchegaray, le maire de la commune.

Reportées, annulées, ou transformées ?

Pour le moment, aucune décision n'a encore été prise en revanche concernant le maintient ou non des Fêtes de Bayonne en 2020, si elles seront reportées à l'automne, ou si elles prendront une autre forme. "Je souhaite que la commission puisse être à nouveau réunie fin juin pour voir quelle position pourra être prise à l'avenir entre éventuellement d'autres formes de manifestation que nous pourrions organiser ou tout simplement considérer que le report des Fêtes serait possible si tant est que ça puisse l'être eu égard au contexte dans lequel nous sommes" a expliqué Jean-René Etchegaray.