"On veut rouvrir les lieux culturels aux scolaires" demande le directeur de la Maison de la Culture d'Amiens

Le monde de la culture est toujours confiné après les annonces du premier ministre Jean Castex, ce jeudi soir. Les salles de spectacles resteront fermées jusqu'à fin janvier au moins. Mais à Amiens, on milite toujours pour que la vie culturelle reprenne. Invité de France Bleu Picardie, ce vendredi 8 janvier, Laurent Dréano, le directeur la Maison de la Culture, appelle le gouvernement à rouvrir dès maintenant les lieux culturels pour les scolaires.

Laurent Dréano, le directeur de la Culture d'Amiens, invité de France Bleu Picardie ce vendredi 8 janvier Copier

"Notre rôle de service public est d'offrir la culture"

"On était prêts à reprendre dès la semaine prochaine, et je crois que c'est le cas pour tous les lieux culturels à Amiens et dans la région", explique Laurent Dréano. Priorité à la santé et à la solidarité avec les soignants, assure-t-il, mais "on est là aussi pour jouer un rôle en tant que service public de la culture. Notre rôle c'est d'ouvrir pour offrir la culture à tout le monde".

Une reprise progressive avec les scolaires ?

Alors que les organisation professionnelles ont rendez-vous, ce vendredi, au ministère de la Culture, Le directeur de la Maison de la Culture d'Amiens appelle à plus d'adaptation. "On veut organiser une reprise progressive des spectacles avec les scolaires et dans un cadre périscolaire. Quand on voit qu'aujourd'hui les gamins peuvent aller à la piscine, on ne comprend pas pourquoi ils ne pourraient pas venir dans une salle de cinéma ou venir voir une exposition."

Laurent Dréano fait partie des 200 personnalités de la culture qui ont signé une tribune, ce mercredi, pour s'engager à se faire vacciner. "C'est une question de responsabilité et de bon sens. Si on veut que la pandémie recule, il faut qu'il y ait une immunité collective. Il n'y a pas d'autre remède que la vaccination et les artistes l'ont bien compris. Si on veut reprendre notre activité, il n'y a que la vaccination qui permet de se donner un horizon."

Les artistes continuent de travailler en coulisse

"Les artistes sont toujours présents. Pendant les vacances, une équipe est venue préparer un spectacle. Alors évidemment on ne peut pas le montrer au public, c'est très frustrant pour les artistes, mais c'est une préparation absolument nécessaire." Si les salles ne peuvent pas rouvrir dans l'immédiat, le directeur de la Maison de la Culture aimerait que les artistes interviennent régulièrement dans les écoles et les lycées.

La MACU qui expose en ce moment les œuvres gonflables de l'artiste catalane Anne Ferrer derrière les vitres de l'établissement pour que les passants en profitent malgré la fermeture. "C'est une façon de regarder les choses avec optimisme. De se dire qu'on a toujours besoin de ce petit clin d’œil malicieux des artistes. On peut quand-même penser que cette année débouche sur de l'espérance."