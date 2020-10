Coronavirus : pas de saison de Noël à l’Écomusée d'Alsace

"Avec beaucoup d'émotions, nous sommes au regret de vous annoncer que la saison de Noël de l’Écomusée d'Alsace n'aura pas lieu", annonce l’Écomusée d'Alsace dans un communiqué ce mercredi. Comme pour d'autres événements autour de Noël dans la région, l'incertitude autour de la crise sanitaire est invoquée.

Un temps de travaux cet hiver

"La santé et la sécurité de nos collaborateurs, de nos bénévoles et de nos visiteurs sont notre priorité absolue", insiste la direction de l’Écomusée. La période de fermeture hivernale permettra de faire des travaux, "et de promettre à nos visiteurs de nombreuses nouveautés."