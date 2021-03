Coronavirus : pas de test finalement pour la saison taurine à Vauvert

La mairie de Vauvert proposait de servir de tests grandeur nature pour la reprise des courses camarguaises. La municipalité espérait organiser sous des conditions sanitaires très strictes la course camarguaise du trophée des Prémices. L"expérimentation aurait pu servir de test pour le lancement de la saison taurine et pour soutenir des manadiers en grande difficulté face à la situation sanitaire qui reste tendue. La mairie de Vauvert a ainsi travaillé avec la Fédération Française de la Course Camarguaise sur cet objectif. "Or, à notre grand regret, l’expérimentation ne peut avoir lieu, regrette la mairie dans un communiqué ce mardi. Le contexte sanitaire et les restrictions en vigueur nous obligent à annuler ces manifestations".

Pour cette troisième édition du trophée des prémices, la mairie proposait notamment une jauge extrêmement limitée, le contrôle des masques, du gel hydraulique, et une organisation sans vestiaire ni buvette. Il fallait encore attendre le résultat de la rencontre entre Nicolas Triol Président de la FFCC et Roxana Maracineanu, Ministre des sports.

Les Prémices seront reprogrammées dès que possible, mais pour le moment, aucune date ne peut être retenue.