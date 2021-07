Coronavirus : pass sanitaire obligatoire pour les Arènes de Nîmes dès le 21 juillet

Les touristes, en particulier, vont devoir s'y préparer. À compter du 21 juillet prochain, pour accéder aux Arènes de Nîmes, il faudra obligatoirement présenter un pass sanitaire. Il peut s'agir d'un certificat de vaccination (deuxième dose) de plus de 7 jours, d'un certificat de test PCR ou antigénique de moins de 48 heures, ou encore d'un certificat de rétablissement de la COVID-19 (test positif de plus de 15 jours et de moins de 6 mois).

Le pass sanitaire peut être présenté sous forme papier ou numérique.