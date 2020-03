Coronavirus : Patrick Bruel reporte son concert prévu en mai à Rennes

Patrick Bruel devait revenir à Rennes le 7 mai pour un troisième concert en un an dans la salle du Liberté. A cause de l'épidémie de coronavirus et de l'arrêté ministériel interdisant les rassemblements dans les salles de plus de 5.000 personnes, le chanteur a finalement choisi d'annuler tous ses concerts du mois de mai. Le spectacle du 7 mai est reporté au 14 octobre à 20h30. Les billets restent valables et les spectateurs seront replacés à la même place qu'initialement indique la production.