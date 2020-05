Coronavirus : Paul McCartney ne viendra pas à Bordeaux

Toute la tournée de Paul McCartney prévue fin mai en France, est purement annulée. Aucun report n'a pu être envisagé et les dizaines de milliers de billets vont être remboursés. Le chanteur britannique devait se produire au Stade Matmut Atlantique le 31 mai, un report avait été premièrement envisagé.

"Nous avons examiné les possibilités de trouver des périodes de tournée alternatives dans le calendrier de Paul, mais cela ne sera pas possible en raison des nombreux engagements en cours de Paul" explique l'organisation de la tournée. Et l'ancien des Beatles d'ajouter : "Le groupe et moi sommes tellement désolés que nous ne puissions pas être avec vous, mais ce sont des moments sans précédent et le bien-être et la sécurité de chacun est la priorité."