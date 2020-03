Coronavirus : pendant le confinement le département de la Sarthe propose une médiathèque en ligne gratuite

Normalement, la plateforme Médiabox est réservé aux abonnés des bibliothèques sarthoises hors Le Mans. Cette médiathèque en ligne propose des films, des disques, la presse et des jeux en ligne. Le département a décidé de lancer une offre "découverte" ce lundi pour pour en faire profiter tous les Sarthois, confinés dans le cadre de la lutte contre le coronavirus et ce jusqu'au 31 avril.

Comment s'inscrire à Médiabox ?

Concrètement, il faut se rendre à l'adresse suivante : mediabox.sarthe.fr/#jeminscris. Les Sarthois peuvent créer deux comptes, un compte adulte et un compte enfant. La bibliothèque de rattachement à sélectionner pour bénéficier de cette offre est « Sarthe Lecture ».

Dans les bibliothèques partenaires, il faut choisir Sarthe Lecture. - Saisie d'écran

Cette offre découverte est disponible jusqu'au 30 avril. Une fois créé, votre compte sera activé en 72 heures et vous recevrez un mail pour y avoir accès.

Une fois inscrit sur Médiabox, le compte s'active en 72 heures. - saisie d'écran

Quel contenu trouve-t-on sur Médiabox ?

Crée par Sarthe lecture en 2016, cette plateforme en ligne propose notamment les derniers numéros des principaux magazines nationaux et les films qui font l’actualité du moment, quelques mois après leur sortie en salles. Plus de cinq millions de titres de musique sont disponibles, sans publicité. Les usagers peuvent créer des playlists et écouter les web-radios créées par les bibliothécaires. Votre adolescent prépare le permis ? Il peut réviser le code sur Médiabox et travailler l'Anglais ou les langues qu'il apprend normalement à l'école. Et les enfants disposent de leur propre plateforme dédiée, avec du contenu adapté à leur âge et le tout classé par grandes catégories : cinéma, musique, savoirs et jeux. On y trouve des courts-métrages, des albums de musique jeunesse, des jeux ou encore des cours en ligne pour s’initier aux langues par exemple.