Coronavirus : plébiscités par les touristes, les campings espèrent rouvrir avant l'été en Bretagne

La Bretagne comptait plus de 750 campings en 2018 selon des chiffres officiels. Dans l'impossibilité d'ouvrir pour les vacances de printemps à cause du confinement, les gérants de campings ont bon espoir d'ouvrir pour cet été en mettant en place des mesures sanitaires strictes.

Mathilde Lepioufle a repris récemment avec son mari le camping la Croix Villieu à Erdeven dans le Morbihan. Si elle était très abattue au début du confinement dans l'impossibilité d'ouvrir son établissement, elle a retrouvé de l'espoir. La gérante a déjà réfléchi aux mesures sanitaires qu'elle prendra si elle peut rouvrir "on a la chance d'avoir un bloc sanitaire qui se sépare en deux ; on peut donc ouvrir une partie et désinfecter l'autre pendant ce temps-là et inversement" explique-t-elle "pour les mobile-home, la désinfection est assez facile entre deux locations. Le gros souci c'est effectivement la piscine". A la réception aussi, les clients devront respecter les gestes barrières. En revanche, les fêtes le soir ou les parties de boules entre vacanciers semblent compromises.

Un hébergement économique

Le Morbihan compte 200 campings privés et municipaux (sur plus de 750 dans les quatre départements bretons). Ces hébergements, appréciés par les vacanciers, sont très économiques surtout en période de crise. "Nous sommes les premiers hébergeurs marchands en France et en Bretagne " rappelle Gaël Robic le président de la fédération départementale du Morbihan de l'hôtellerie de plein air " je pense que les gens ont besoin de retourner au travail mais aussi de partir pas très longtemps et pas très loin de chez eux pour se changer les idées".

J'espère qu'on pourra accueillir les vacanciers dans de bonnes conditions - Gaël Robic

Les professionnels espèrent donc que les négociations entre le gouvernement et la fédération nationale de l'hôtellerie de plein air vont porter leurs fruits. Les mois de juillet et d'août représentent plus de 80% du chiffre d'affaires annuel des campings en France.