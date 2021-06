Coronavirus : quel protocole pour le week-end taurin à Nîmes ?

Dans la foulée de la nouvelle étape du déconfinement, Nîmes organise pendant trois jours, de vendredi à dimanche, un week-end taurin. Il remplace, en raison de la crise sanitaire liée au covid-19, la traditionnelle Féria de Pentecôte. Cet évènement taurin est susceptible d’attirer de nombreuses personnes du département mais également des départements limitrophes. "Bien que la situation sanitaire se soit améliorée, rappelle la Préfecture du Gard, il convient à chacun de respecter les règles sanitaires en vigueur afin d’éviter une reprise éventuelle de l’épidémie."

Les mesures à respecter

· Le port du masque reste obligatoire jusqu’au 30 juin sur la voie publique et dans tous les lieux ouverts au public et établissements recevant du public (arrêté préfectoral n° 30-2021-06-02-001 du 2 juin 2021)

· Une distanciation physique d’au moins un mètre entre deux personnes doit être respectée en tout lieu et en toute circonstance

· Tout déplacement de personne hors de son lieu de résidence est interdit entre 23 heures et 6 heures du matin (couvre-feu) à l'exception des déplacements pour les motifs dûments justifiés (https://www.interieur.gouv.fr/Actualites/L-actu-du-Ministere/Attestations-de-deplacement).

Il appartiendra à chacun de prendre ses dispositions pour être à son domicile à 23 heures

· Les restaurants et débits de boisson pourront accueillir leurs clients à l’intérieur de leur établissement avec une jauge de 50% et des tablées de 6 personnes maximum.

En extérieur, il n’y a plus de limitation depuis le 9 juin à l’exception de la règle des 6 personnes par table et des mesures précédemment énoncées.

Par ailleurs, afin d’assurer le respect de ces mesures, le service au comptoir et la consommation debout à l’intérieur et à l’extérieur de ces établissements ne seront pas autorisées.

· Interdiction des rassemblements de plus de 10 personnes sur la voie publique et dans les lieux ouverts au public. Pour éviter que de tels rassemblements ne se produisent, les bars, restaurants ou tout autre établissement recevant du public ne pourront pas diffuser de la musique amplifiée; la consommation de boissons alcoolisées et la consommation de boissons alcoolisées dans les parcs, jardins, squares et autres espaces verts aménagés seront interdites sur le territoire de la commune de Nîmes du vendredi 11 juin 2021 à 12 heures jusqu’au lundi 14 juin à 6 heures, (arrêté préfectoral n°Arrêté 30-2021-06-09-001 du 9 juin 2021).Par ailleurs, la vente à emporter de boissons alcooliques par les commerces de vins et spiritueux ainsi que par les épiceries de nuit sera interdite du vendredi 11 au dimanche 13 juin, de 20 heures à 8 heures (arrêté municipal).

· Pour la course camarguaise et les corridas dans les arènes, le nombre de personnes sera limité à 5 000. Chaque place y sera numérotée et les personnes seront placées pour être suffisamment distanciées les unes des autres. La présentation d’un pass sanitaire est obligatoire pour toute personne souhaitant entrer aux arènes. Il se matérialisera par la présentation soit d’un justificatif du statut vaccinal attestant d’un schéma vaccinal complet, soit d’un résultat d’un examen de dépistage RT-PCR ou test antigénique de moins de 48 heures, soit d’un certificat de rétablissement à la suite de la contamination par la COVID-19 (décret n°2021-732 du 8 juin 2021) .

--