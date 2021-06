Coronavirus : quel protocole sanitaire pour la Fête de la musique ?

Le ministère de la Culture a dévoilé ce lundi 7 juin le protocole sanitaire à appliquer lors de la Fête de la musique le 21 juin prochain. Il est notamment interdit aux musiciens de s'installer spontanément dans la rue pour jouer et aux bars et restaurants d'accueillir des concerts.

Des groupes de musique à tous les coins de rues, des scènes dressées sur les places des villages et des danses improvisées. Ce spectacle n'aura de nouveau pas lieu cette année pour la Fête de la musique à cause du coronavirus. La fête sera moins limitée que l'an passé mais un protocole sanitaire strict sera tout de même à respecter. Le ministère de la Culture en a dévoilé les contours ce lundi 7 juin. Il doit permettre de concilier "la spontanéité", un des "principes fondateurs" de la Fête de la musique, et "la sécurité de toutes et de tous", indique le ministère.

Pas de "concerts impromptus" dans les rues

La première mesure qui va grandement modifier le sens de la Fête de la musique est l'interdiction "des concerts impromptus des musiciens, notamment amateurs sur la voie publique" afin de ne pas créer de rassemblements. Les regroupements sur la voie publique seront d'ailleurs limités à dix personnes. Aussi, "les concerts dans les bars et restaurants ne seront pas autorisés dès lors qu’ils sont susceptibles d’engendrer des regroupements sur la voie publique et d’accroître les risques de contamination en intérieur", indique le ministère.

Les établissements recevant du public (ERP) devront également se plier aux règles de la phase 3 du déconfinement. Cela signifie que les concerts devront se faire en configuration assise uniquement "afin de faciliter la gestion de flux et éviter regroupements et attroupements". Aussi, la jauge maximale autorisée pour les ERP en intérieur comme en extérieur devra correspondre à 65 % de la jauge sécurité incendie, dans la limite de 5.000 personnes spectateurs. Enfin, le pass sanitaire sera exigé pour tout ERP accueillant plus de 1.000 spectateurs.

Par ailleurs, le couvre-feu fixé à 23 heures ne pourra pas être dépassé et "aucune dérogation ou tolérance n’est prévue le soir de la Fête de la musique" précise le ministère.