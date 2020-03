Coronavirus : quels changement à prévoir pour vos sorties culturelles?

Après l'interdiction de tout rassemblement de plus de 1000 personnes en raison du coronavirus, le calendrier des sorties est bousculé. Si vous avez déjà acheté vos billets, voici les changements à prévoir ces prochains mois.

Entre les concerts, les spectacles et les salons, difficile d'y voir très clair dans la région. Le coronavirus bouscule les programmes de sorties culturelles.

Du côté du Zénith, trois concerts sont reportés au mois d'octobre : ceux de Djadju et Christophe Maé, prévus intialement en mars, auront lieu respectivement le 2 et le 27 octobre . Celui de M, qui devait avoir lieu le 13 mai, se tiendra le 4 octobre. Le concert d'Alain Souchon du 11 mars, est reporté lui aussi, mais on ne sait pas quand.

Au Bikini, les concerts de Caravan Palace du 12 mars, Chinese Man du 19 et IAM du 24 seront reportés à une date encore inconnue. Tous les autres concerts sont pour l'instant maintenus.

Les salons sont eux aussi perturbés : d'abord celui du TAF dédié à l'emploi, vous comptiez peut-être vous y rendre le mardi 10 mars, mais l'événement a été simplement annulé. Quant à celui des vins et terroirs de ce week-end, le parc des expo de Toulouse annonce qu'il ne se tiendra les 5, 6 et 7 juin prochain.

Enfin, événement d'une grande ampleur : La foire d'Albi est reportée d'une quinzaine de jours, pas de date précise pour l'heure. Celle de Toulouse est maintenue pour l'instant, mais la direction envisage sérieusement de la reporter.

D'autres changement restent à prévoir, c'est au jour le jour. Les préfectures organisent en ce début de semaine des réunions justement pour faire le point dans chaque département.