Coronavirus : quels sont les festivals annulés ou reportés dans la Marne et les Ardennes ?

Lors de son allocution télévisée, ce lundi soir, Emmanuel Macron a annoncé le prolongement du confinement au moins jusqu’au 11 mai. Conséquences, de nombreux festivals et évènements culturels sont contraint d’annuler ou de reporter à plus tard. Tour d’horizon dans la Marne et les Ardennes.

"Les grands festivals et événements avec un public nombreux ne pourront se tenir au moins jusqu'à mi-juillet", voilà ce qu’a déclaré ce lundi soir Emmanuel Macron, lors de son allocution télévisée. Dans la Marne et les Ardennes, quels sont les évènements annulés, maintenus ou reportés ? Tour d’horizon des principaux évènements culturels.

Ardennes

CABARET VERT:

Pour le moment, le Cabaret vert est maintenu, les places sont toujours disponibles à la vente mais, vu le contexte sanitaire, il y a des chances qu’il soit annulé. Le festival de musiques actuelles à Charleville-Mézières doit se tenir du 20 au 23 août. Il réuni près de 100 000 festivaliers chaque année. Dans une lettre ouverte, publiée le 7 avril, le syndicat des musiques actuelles, dont fait partie le Cabaret vert, demande au gouvernement plus de "visibilité". Il se pourrait donc que les organisateurs attendent un avis officiel des services de l’Etat pour savoir s’ils peuvent ou non maintenir leur festival.

AYMON FOLK FESTIVAL :

Pas d’annulation ou de report pour le festival Aymon folk pour l’instant mais les organisateurs ne sont pas certains qu’il puisse se tenir. Cela dépendra des consignes données par les services de l’Etat. Le festival Aymon folk est un festival folk et rock, prévu les 17 et 18 juillet à Bogny-sur-Meuse, sur le site Des 4 fils Aymon. Elmer food beat, The hyenes, Sidi Wacho, The black tartans, Super hérisson, Le p’tit son, La villaginette, ou encore Fizz sont à l’affiche. En cas d’annulation, les organisateurs préviendront les festivaliers sur leur page Facebook. Entre 150 et 180 bénévoles sont mobilisés pour ce festival, il réuni environ 4000 visiteurs chaque année.

LES FÊTES MÉDIÉVALES DE SEDAN :

A Sedan, la 25ème édition des Fêtes médiévales n’aura pas lieu cette année. Les Fêtes médiévales sont reportées à 2021. Elles devaient se tenir au château-fort de Sedan, les 16 et 17 mai prochain. Près de 20 000 visiteurs étaient attendues, de toute l’Europe. Les places en pré-vente devaient être disponibles dès le mois d’avril mais les organisateurs ont préféré les annuler. Ils doivent tout de même rembourser les artisans et autres marchands qui avaient déjà payé leur emplacement sur le marché médiéval. Par ailleurs, le château-fort de Sedan est fermé au public depuis le 16 mars dernier.

LA FÊTE DE LA BIÈRE À CHARLEVILLE-MÉZIÈRES :

La fête de la bière à Charleville-Mézières est maintenue mais elle est reportée à l’automne. Elle devait normalement avoir lieu au début du mois de juin, elle se tiendra finalement du 18 au 20 septembre. La fête de la bière de Charleville-Mézières est l’une des plus importante de France, avec plus d'une soixantaine de brasseries représentées et plusieurs dizaine de milliers de visiteurs chaque année.

LA PLAGE DUCALE À CHARLEVILLE-MÉZIÈRES :

Sauf contre indication, la plage ducale à Charleville-Mézières aura bien lieu cet été. La place Ducale de Charleville-Mézières se transformera en plage, avec concerts et nombreuses animations, du 18 juillet au 23 août.

Marne

LES FLÂNERIES MUSICALES DE REIMS :

Une chose est sûre, la 31ème édition des Flâneries musicales de Reims ne pourra pas avoir lieu du 17 juin au 9 juillet comme prévu mais les organisateurs réfléchissent à un report de l’évènement sous une autre forme, peut-être à la rentrée. Rien n’est décidé pour l’instant. Le festival de musique classique communiquera dans les jours qui viennent pour informer son public, sur son site internet et les réseaux sociaux. En temps normal, les Flâneries musicales réunissent près de 32 000 spectateurs, dans une trentaine de lieux différents avec près d’une cinquantaine de concerts. L’an dernier, le pique-nique concert qui clôture le festival avait réuni près de 18 000 spectateurs.

LA MAGNIFIQUE SOCIETY :

L'édition 2020 du festival La Magnifique society est annulée. Le festival de musiques actuelles devait se tenir du 26 au 28 juin au parc de Champagne de Reims. Cette année, pour la 4eme édition du festival, une quarantaine d’artistes étaient à l’affiche comme Herbie Hancock, Vanessa Paradis, ou encore Catherine Ringer pour ne citer qu'eux. Plus de 20 000 festivaliers étaient attendus.

LES FÊTES JOHANNIQUES DE REIMS :

A Reims, les Fêtes Johanniques n’auront pas lieu les 6 et 7 juin. Elles attirent chaque année, près de 90 000 personnes dans la cité des sacres. Un report de la manifestation d’ici la fin de l’année semble compliqué d’après les organisateurs. Il faudra donc probablement attendre 2021 pour y assister.