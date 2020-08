Coronavirus : Rock en Seine s'adapte et propose son Festival des Festivals

Comme de nombreuses manifestations sportives et culturelles, Rock en Seine a du revoir l'organisation de son festival. Pour cette année 2020, il propose un "Festival des Festivals", une seule soirée, un seul concert, jeudi 27 août 2020, au Domaine national de Saint-Cloud (Hauts-de-Seine).

Un concert pour 1500 invités qui sera retransmis en direct

Le show a lieu ce jeudi à partir de 21h00 et il est présenté par Nagui et Leïla Kaddour. Il doit durer trois heures et demi. Une vingtaine d'artistes seront présents.

Le public sera largement moins nombreux que d'habitude. Rock en Seine qui a accueilli, en 2019, 100.000 personnes, n'a proposé que 1500 invitations gratuites sur Internet pour jeudi de façon à pouvoir respecter les règles sanitaires en vigueur cette année 2020.

Pour ceux qui n'auront pas le privilège d'être au pied de la scène, notez que l'événement sera diffusé sur France 2, France.tv et France Inter en direct, puis rediffusé sur TV5 Monde.

Une affiche prestigieuse

Catherine Ringer, Alain Souchon, Hatik, Jeanne Added, Benjamin Biolay, Christine and The Queens, Pomme, Camelia Jordana, Philippe Katerine, Dadju, Jane Birkin et sa fille Charlotte Gainsbourg, Sébastien Tellier, Izia, Oxmo Puccino, Calogero, Rim'K, Yseult, L (Raphaële Lannadère), Sandra Nkaké ou encore Sofiane Saidi) vont tous se produire en direct jeudi sur la scène du Domaine national de Saint-Cloud (Hauts-de-Seine).

Ils auront tous un ou deux titres à chanter, sauf Philippe Katerine qui a été sacré artiste masculin aux dernières Victoires de la musique avec son album-péplum "Confessions". Le chanteur aura la dernière heure à lui seul.

Une bouffée d'air pour les artistes

Le Covid-19 a contraint la majorité des grands festivals de musique actuelle à baisser le rideau. Malgré de nombreuses initiatives sur Internet, les artistes se sentent souvent frustrés. Le rappeur Oxmo Puccino réagit : "Avec ce Festival des Festivals, on nous ramène d'un gouffre temporel. Moi, ça fait six mois que je ne suis plus monté sur scène".

Oxmo Puccino a prévu d'interpréter deux titres jeudi soir, un en hommage à Manu Dibango, décédé des suites du Covid-19 et "Le droit de chanter", extrait de son dernier album. "Un morceau de circonstance, comme son nom l'indique", souffle-t-il malicieusement.

Un Festival des Festivals pour souligner l'importance du spectacle vivant

Pour le président de Rock en Seine, Emmanuel Hoog, il n'était pas question apparemment de renoncer totalement à ce festival. Il explique que le nom du show permet de saluer tous les festivals qui auraient dû se tenir cet été, comme Le Printemps de Bourges, We Love Green, Solidays, les Francofolies, les Eurockéennes ou encore les Vieilles Charrues.

"Cette soirée porte la parole des festivals, souligne l'importance de la musique live, du spectacle vivant. C'est une soirée manifeste, un témoignage d'espérance et de volonté, celles de continuer à travailler sous les formes possibles dans le cadre sanitaire que nous connaissons", affirme Emmanuel Hoog.

Cette évocation sera faite sur scène, dans la bouche des artistes ou par des séquences-reportages diffusées sur écran géant et à la télévision.