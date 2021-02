Coronavirus : trois concerts-tests bientôt organisés à Marseille et Paris

Ce n'est pas une date officielle de retour dans les salles, mais déjà une porte ouverte pour les amoureux de la scène. Invitée sur LCI lundi soir, la ministre de la Culture Roselyne Bachelot a annoncé que deux expérimentations seraient menées en mars et en avril, des concerts-tests, avec à chaque fois le même objectif : tenter de savoir comment le virus se diffuse lors de grands événements dans des lieux clos.

Les cas positifs autorisés au Dôme de Marseille

La ministre précise que le premier test sera organisé au Dôme de Marseille, "dans la deuxième quinzaine de mars" avec un public "assis avec la possibilité de se lever". D'après nos confrères du Parisien/Aujourd'hui en France, 2.000 étudiants sans pathologie ni comorbidités vont être sélectionnés pour participer à deux concerts du groupe IAM. Ils seront tous testés avant leur arrivée... mais ceux qui présenteront un résultat positif pourront participer à la fête.

"Les cas positifs ne seraient pas filtrés parce qu'il faut se mettre dans une situation où il y a un brassage", explique Roselyne Bachelot, ajoutant que du gel hydroalcoolique ou des masques seront tout de même distribués. Les tests réalisés quelques jours après permettront d'estimer la diffusion du virus.

Pas de respect des distances à Paris

A Paris, le protocole sera différent. Les cas positifs seront recalés à l'entrée de l'AccorHotels Arena au mois d'avril, mais cette fois-ci, le concert se fera en "jauge debout" de 5.000 personnes, "masqués et non distanciés", détaille au Parisien Malika Séguineau, la directrice du Prodiss, le syndicat des patrons de salles.

Ces deux expérimentations, menées sous le contrôle de l'Inserm à Marseille et de l'AP-HP à Paris, seront ensuite discutées, toujours si la situation sanitaire ne se dégrade pas, à l'occasion d'un colloque scientifique à Marseille le 8 avril chargé d'établir un "modèle résilient" pour le monde du spectacle en vue des festivals prévus cet été. Roselyne Bachelot se dit "très optimiste pour les festivals assis (...). Pour les spectacles debout, c'est plus compliqué, c'est pour cela que je mène des expérimentations et ces expérimentations sont destinées à bien tester ce qui se passe."