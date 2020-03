Coronavirus : un cuisinier de Joigny publie des recettes spéciales confinement

En période de confinement, nous sommes nombreux à passer plus de temps en cuisine. Dans l’Yonne, le chef du restaurant « Le Paris-Nice » à Joigny, a donc décidé de partager ses recettes sur Facebook. Sa page a du succès et donne lieu à de vrais échanges sympas.

Sur sa page Facebook, David Le Corre propose des recettes de grands classiques, appréciés de tous, comme la tarte tatin. Mais aussi des idées pour faire à manger avec ce qu'on a : "une recette extraordinaire de simplicité, c'est une pomme de terre cuite (parfois que parfois on cuit des pommes de terre et il nous en reste). On la coupe en deux, on la vide et dedans on met un œuf, un peu de gruyère ou ce qu'on a dans le frigo. Je ne dis pas pas aux gens comment il faut faire, je leur dis - comment vous pourriez faire."

Recette de la pomme de terre farcie... ave ce qu'on veut façon David Le Corre - David Le Corre

Comment réaliser un poulet au four bien juteux. Les astuces de David Le Corre, chef à Joigny dans l'Yonne - David Le Corre

Des idées de recette de cuisine qui deviennent des moments de partage entre personnes confinées - Reportage de Renaud Candelier Copier

La recette de la patate farcie

C’est d’ailleurs ce qui a plu à Emilie, une amie du chef, qui habite dans le sud à Cannes. Elle a fait la recette avec son fils de trois ans : "c'est une recette assez simple et qui plaît vraiment aux enfants. Moi, j'avoue que je n'aime pas trop faire la cuisine et en plus avec ce confinement, il faut aussi qu'on ait tout dans les placards pour pouvoir réaliser les recettes. Nous, même pour faire des drive, c'est assez compliqué."

"La cuisine nous sert un peu d'excuse pour échanger" - David Le Corre

Après plusieurs jours, la page de ce cuisinier est remplie de photos de plats gratinés et de gâteaux encore tout chauds qu’on lui envoie. Des échanges qui vont au-delà de la cuisine pour David Le Corre : "je pense que ce qui s'est passé à travers ça, c'est du partage, de _pouvoir parler, prendre du temps_. Les gens me posent des questions, je leur réponds (enfin j'essaie le plus possible). Je pense que ce n'est pas seulement faire de la cuisine. C'est que tout le monde est chez soi, on a envie de partage des choses. La cuisine nous sert un peu d'excuse."

"Il y a des vrais cordons bleus sur facebook !" - David Le Corre, chef du restaurant le Paris-Nice à Joigny Copier

Et comme la gourmandise se paie parfois en nombre de kilomètres, le chef David Le Corre poste au milieu de ses recettes, une photo de son vélo d’intérieur.