Un développeur informatique originaire de la Marne propose une course d'orientation virtuelle dans les rues de Reims sur un site internet dédié. Une bonne occasion pour des joueurs du monde entier de découvrir la ville et ses monuments, en période de confinement.

Confinement : un Marnais crée une course d'orientation virtuelle dans les rues de Reims

Le site propose une course d'orientation virtuelle dans les rues rémoises

À quelques jours de la fin du confinement, ce site internet apporte un peu d'air frais. Simon Blum, un développeur informatique rémois de 31 ans, a créé plusieurs courses d'orientation virtuelles dans différentes villes de la région Champagne-Ardenne, comme Reims et Charleville-Mézières.

L'objectif de ces courses est de rejoindre les balises affichées sur une carte le plus vite possible. L'internaute, plongé dans les rues des villes via GoogleStreet, se sert alors de son sens de l'orientation pour accéder aux différents points en un temps record.

Le joueur se dirige dans les rues de Reims en tentant d'atteindre les balises sur la carte de gauche © Radio France - Capture écran game.o-club.net

L'idée de Simon Blum, c'est de permettre aux joueurs de se changer les idées. "Les gens sont contents de pouvoir jouer pendant le confinement, de 'sortir' pendant cette période", développe ce passionné de course d'orientation, licencié au club de Sillery.

Américains, Japonais, Colombiens...

Lancé la semaine dernière, le site enregistre ce vendredi 8 mai plus de 6.000 connexions. Des joueurs français ont tenté l'expérience, bien sûr, mais pas seulement : "Il y a des Japonais qui jouent, des Américains et des Colombiens". L'occasion pour eux de découvrir Reims, même à des milliers de kilomètres : "Les balises ont été installées dans des lieux touristiques."

Les balises mènent les joueurs vers les plus beaux monuments de la ville, comme la cathédrale © Radio France - Capture écran game.o-club.net

Simon Blum compte maintenant développer son projet au-delà de la Marne. Les courses d'orientation consacrées à Charleville-Mézières et Paris (18e) ont été mises en ligne cette semaine. Les villes de Troyes, Sedan et Amsterdam sont en préparation.

Pratique : Pour tenter votre chance, cliquez ici.