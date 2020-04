Coronavirus : "Une affaire sur trois va déposer le bilan d'ici la fin de l'été" selon le président de l'UMIH

Avant même qu'Emmanuel Macron n'intervienne ce lundi soir à la télévision, les professionnels du tourisme, et en particulier ceux des stations balnéaires de la côte méditerranéenne, ont exprimé leurs plus vives inquiétudes concernant la saison estivale qui pointe le bout de son nez.

Confinement ou pas, beaucoup redoutent d'ores et déjà une saison totalement perdue, et plusieurs centaines de millions d'euros de perte de chiffre d'affaires sur l'ensemble du pourtour méditerranéen, de la frontière espagnole à la frontière italienne.

La saison est cuite !

Jacques Mestre, co-président pour l'Occitanie de l'UMIH, l'Union des Métiers de l'Industrie de l'Hôtellerie n'y va pas par quatre chemins.

"La saison est cuite ! On ne s'en sortira pas. Déjà, 50% des professionnels du secteur qui ont monté un dossier de chômage partiel n'ont toujours pas reçu leur numéro d'inscription pour se faire rembourser."

La saison aurait déjà du commencer avec les vacances de Pâques. Or les mesures de confinement ont interdit à de très nombreux vacanciers de profiter des premiers bienfaits du soleil. Et Jacques Mestre ne voit pas comment les choses pourraient s'améliorer dans les semaines qui viennent.

"Les hôtels n'enregistrent aucune réservation pour cet été. Rien ! Les gens ont peur. Je pensais qu'après le confinement, on sortirait tous pour aller boire un coup ou profiter du restaurant. Mais non. Je me suis trompé. Car je vois mal servir des clients avec des masques de protection."

Y aura t'il réellement une saison ?

A la Grande Motte, deuxième station balnéaire du département de l'Hérault, et qui voit sa population multipliée par dix l'été, l'inquiétude grandit également. Ainsi qu'un début de sentiment de résignation.

"Y aura t'il seulement une saison ?" se demande son maire, Stéphan Rossignol.

"C'est difficile d'imaginer de relâcher cet été des gens dans des sites ou ils seront à proximité des uns et des autres, de laisser des milliers de personnes installer leurs serviettes de plage les uns à côté des autres."

Et même si le déconfinement est décidé avant les grandes vacances, pour le maire de la Grande Motte, il y a là un risque de re-contamination qui ne doit pas être pris.

"Je ne suis ni scientifique, ni médecin, mais je crains, que comme en Espagne, nos plages ne soient aussi désertées cet été."

