Coronavirus : une aide de 120€ par équidé dans les centres équestres et les poneys clubs

Une aide de 120€ par équidés dans les centres équestres recevant du public et pour les poneys-clubs, nombreux en Mayenne. C'est la décision du gouvernement pour aider les structures en difficulté financière à cause du coronavirus et de la suspension de leur activité de sport et de loisirs pendant la période du confinement.

Seuls les équidés assurant des activités de loisirs et d'enseignement de l'équitation sont éligibles à cette aide d'urgence. Le montant de l'aide est donc fixé à 120€ par équidé "dans la limite des 30 premiers équidés" précise le gouvernement dans un communiqué.

L'institut français du cheval et de l'équitation est chargé de la mise en oeuvre de cette aide, via une plateforme dématérialisée.