Coronavirus : une Angloye organise les Fêtes de Pampelune et de Bayonne dans le jardin de sa résidence

Toutes les fêtes sont annulées au Pays Basque à cause de l'épidémie de Coronavirus mais à Anglet, une habitante ne se laisse pas abattre. Christina Orduña organise dans le jardin de sa résidence des mini-fêtes de Pampelune et de Bayonne tout en respectant les règles sanitaires.

Pendant le confinement, Christina Orduña s'est déjà entraînée en organisant la Foire au Jambon. La première fête sacrée dans l'agenda du festayre, une entrée en matière avant les Fêtes de Bayonne fin juillet. Cette année, en pleine épidémie, le carreau des Halles est resté vide et chacun est resté confiné. Christina a, par conséquent, dessiné des têtes de cochons sur du carton, concocté des omelettes et invité ses voisins à les partager du haut de leur balcon. "Ils ont aimé, moi aussi alors je me suis dit, il faut recommencer !". Cet été, toutes les fêtes sont annulées y compris les Fêtes de Pampelune qui auraient dû commencer ce lundi avec le Xupinazo sur la Place de l'Hôtel de ville .

San Fermin dans le jardin de la résidence angloye

Le portrait de San Fermin sera accroché dans le jardin et la fête pourra commencer © Radio France - Nathalie Bagdassarian

Christina Orduña adore "donner du bonheur et faire plaisir, et comme j'adore retrouver mes amis aux Fêtes, je me suis dit, tout en restant respectant les règles anti-Covid que ce serait sympa qu'avec les voisins , on s'organise les San Fermin. Un petit repas tapas, un verre autour de l'arbre du jardin sur lequel nous allons accrocher un portrait de San Fermin". Pour recréer l'ambiance, "j'ai préparé une playlist avec ma petite enceinte, cela mettra un aire de fête, les enfants pourront danser un peu. je pense que nous serons une petite dizaine".

Christina Orduña a tout organisé Copier

Une affiche pour les San Fermin angloyes !

L'affiche non officielle des San Fermin 2020 signée Christina Orduña © Radio France - Nathalie Bagdassarian

Tenue blanc et rouge et port du masque assorti obligatoires

Christina Orduña a aussi cousu des "masques de circonstance" © Radio France - Nathalie Bagdassarian