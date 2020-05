Coronavirus : une feria online pour faire quand même la fête pendant le weekend de Pentecôte à Nîmes

La feria de Pentecôte est annulée, mais des DJs vont organiser des soirées pour danser en toute sécurité via les réseaux sociaux.

Le "Victor Hugo" et sa façade toujours incroyable pendant la féria de Nîmes

Pas de feria de Pentecôte pour cause de coronavirus. Pas de toros dans les arènes et pas de musique dans les bodegas. Enfin disons presque pas, puisque l'association "la jeunesse nîmoise et la radio online Hits Play s'unissent pour proposer la feria de Nîmes 2020 - live session music.

Elle se déroulera exactement aux même dates que celles prévues pour la feria "normale", c'est à dire du 27 Mai au 1er Juin. Des DJs mixeront dans des bars emblématiques du centre ville de Nîmes comme le Victor Hugo, la Brasserie des Antonins, le 421, l'Eveil des sens ou encore le First Club.

La fête en toute sécurité

Pas question évidemment d'accueillir du public. Toutes les sessions se dérouleront en privé. Les fêtards pourront les suivre sur internet et les réseaux sociaux. 5 jours de fête online sur Facebook, Twitch et Hits Play. "Çà ne remplacera évidemment pas la feria, mais çà donnera un petit parfum de fête en toute sécurité depuis chez soi et ça mettra un peu de baume au cœur des commerçants" souligne Antoine Saroul, président de l'association "la jeunesse nîmoise".

Par ailleurs, une cagnotte en ligne sera mise en place afin de pouvoir aider les commerçants à traverser cette période difficile.