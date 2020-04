Coronavirus : une librairie quimpéroise met en place un drive pendant le confinement

Vous avez fini tous vos livres à la maison ? La librairie Ravy à Quimper a une solution pour vous permettre de découvrir de nouveaux auteurs et de nouvelles histoires : l'établissement propose un drive depuis fin mars. La commande se fait en ligne, avec un retrait 24H plus tard devant la boutique.

La librairie Ravy à Quimper a fermé ses portes mi mars comme la plupart des autres commerces qui ne sont pas de première nécessité. Fin mars, le directeur de l'établissement, Jean-Michel Blanc, a décidé de mettre en place un drive pour permettre à ses clients de garder un lien avec la lecture. "Quand je faisais mes courses, je croisais des clients de la librairie, qui avaient un vrai désir de livre et de s'évader dans la lecture pendant cette période de confinement", indique-t-il. "Je me suis dit que la situation allait durer et qu'il fallait essayer de trouver des solutions", poursuit-il.

Mettre en place ce drive est le résultat d'une longue réflexion. "Les premiers jours, je faisais des expéditions par la Poste et je me suis très vite rendu compte que cela allait poser problème car aucun délai de distribution n'est garanti et La Poste ne livre plus tous les jours en ce moment", glisse Jean-Michel Blanc.

Un délai de 24H pour chercher sa commande

Parmi les livres commandés dans cette librairie, trois catégories se détachent en ce moment : la littérature - y compris policière -, les livres jeunesse et les bandes dessinées.

Le principe est simple, il suffit de passer commande sur le site de la librairie et de régler ses achats en ligne. La commande est à récupérer devant la porte du magasin après un délai de 24H, dans le respect des gestes barrières. "Quand le colis est prêt, le client reçoit un mail", explique Jean-Michel Blanc, qui est aidé de sa femme et son fils pour le drive.

Les commandes sont à récupérer du mardi au samedi de 10H à 12H30 et de 16H à 17H, sans rendez-vous.