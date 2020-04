Coronavirus : vers une annulation de la fête du lac d’Annecy

La Fête du lac d’Annecy programmée le samedi 1er aout 2020 sera, elle aussi, annulée. C’est une "question de sagesse" selon le maire d’Annecy qui s’exprimait lors de son point presse hebdomadaire organisé en visioconférence. "La décision officielle sera prise lundi prochain après une réunion de concertation avec mes collègues élus, a indiqué ce jeudi Jean-Luc Rigaut, mais la sagesse veut que j’annule."

Plus dans les clous

Après l’annonce mardi dernier du premier ministre de l’interdiction des rassemblements de plus de 5 000 personnes jusqu’à la fin de l’été, cette décision n’est plus une surprise. La Fête du lac rassemble chaque année plus de 100 000 spectateurs en provenance de France mais aussi de l’étranger (Suisse, Italie…). "Pour les habitants qui seront cet été beaucoup plus nombreux à rester dans la région, nous réfléchissons à créer un programme d’animations estivales locales", a également assuré le maire d’Annecy.

La sagesse veut que j'annule la fête du lac" - Jean-Luc Rigaut, maire d'Annecy