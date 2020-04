Coronavirus : voici un conte pour expliquer l'épidémie et le confinement à vos enfants

C'est l'histoire de Canaille, un petit ourson qui fête ses 7 ans. Le héros du conte de Fabienne Raux-Rakotomalala n'est pas un inconnu. La chirurgienne ORL de l'hôpital de Pau lui a déjà fait vivre d'autres aventures dans ses précédentes histoires. Cette fois, Canaille rencontre le même obstacle que nous. Le conte "Canaille et le virus parasite" raconte comment un virus est venu gâcher la fête d'anniversaire de l'ourson, qui doit se confiner pendant plusieurs jours pour empêcher l'extinction de toutes les espèces animales de la planète.

Pendant ce confinement, que la France vit depuis plus de deux semaines, il faut "apaiser certaines angoisses, répondre aux questions", selon le docteur Raux-Rakotomalala, qui a également créé l'association Hypnose Canaïe (Complémentaire Antalgique Novatrice d'Activation de l'Imaginaire de l'Enfant).

L'idée est d'expliquer quelque chose de très violent et brutal, tout en proposant une projection dans le futur plus objective et la plus positive possible.

Fabienne Raux-Rakotomalala