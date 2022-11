Corrèze : Brive Festival récompensé pour sa qualité par les professionnels français du spectacle

C'est le prix de la reconnaissance. Brive Festival a reçu mercredi soir, à Paris, le prix du meilleur festival français de musiques actuelles pour les jauges inférieures à 60 000 festivaliers, autrement dit le meilleur festival français à moins de 60.000 spectateurs.

C'est dans le cadre du salon Heavent que Brive Festival a reçu ce "Heavent Festivals Award". C'est un salon qui regroupe les plus grands professionnels des festivals en France, et qui jugent les manifestations sur des critères assez précis, comme la production et la logistique, la programmation, l'impact médiatique et économique - car un festival créé de l'activité -, et puis bien sûr les services aux festivaliers.

Ce titre est forcément une très grande reconnaissance de la profession pour cet évènement estival qui est le plus important de l'été musical en Limousin. Reconnaissance aussi pour le directeur de Festival Production, Stéphane Canarias, qui est là depuis le début, du temps de "Brive Plage", mis en place à l'époque par l'Office de Tourisme de Brive. On était loin de la grosse machine d'aujourd'hui, mais c'est aussi en grossissant et se professionnalisant que Brive Festival parvient aujourd'hui à faire de "gros coups", comme la venue des Black Eyed Peas l'été dernier. Toutes les grandes stars françaises mais aussi désormais internationales sont susceptibles de venir désormais à Brive Festival. D'ailleurs les premiers noms pour l'édition 2023, qui aura lieu du 20 au 23 juillet prochain, seront connus à la fin du mois de novembre.