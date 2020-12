Corrèze : des artistes de Tulle font le spectacle pour ne pas oublier le monde culturel

Des artistes et du public se rassemblent tous les dimanche depuis huit semaines à Tulle en Corrèze. En chansons et avec des poèmes, ils militent, avec leurs armes pour demander la réouverture des lieux culturels. Ils étaient une vingtaine ce dimanche.

De la musique, des chants, un public qui danse... Sur les quais de Tulle, des artistes font vivre la culture depuis maintenant huit semaines tous les dimanche. "C'est une manière de garder le lien. C'est ça la culture, échanger tous ensemble", sourit Thierry derrière les enceintes.

En attendant le 7 janvier...

Dans le public, Christophe écoute les poèmes et les chansons lus au micro. "C'est un droit fondamental. La culture et les expressions culturelles doivent être considérées comme essentielles." Florence entame une valse : "Il faut que l'on s'amuse, que l'on vive !"

Le public danse au rythme de la musique. © Radio France - Thomas Vinclair

Myriam est comédienne et chanteuse. Elle a interprété "La tendresse" de Bourvil devant l'assistance. "Aujourd'hui, les salles sont fermées, les écoles de théâtre ne fonctionnent plus. Nous sommes oubliés. La culture c'est notre lien social. C'est d'être. L'important c'est être, selon moi, pas d'avoir et aujourd'hui on privilégie l'avoir."

Les artistes souhaitent maintenir ce rendez-vous hebdomadaire jusqu'au 7 janvier, date de la possible réouverture des salles culturelles. Une possible réouverture car le gouvernement pourrait prolonger une nouvelle fois les fermetures à cause de la crise sanitaire.