Corrèze : faute de surveillants diplômés à temps, des baignades pourraient rester fermées cet été

Avec près de 70 lieux de baignade, le département de la Corrèze est, hors littoral, l'un de ceux où il y en a le plus en France. Mais cette année, pour la saison estivale, certains d'entre eux pourraient bien ne pas faire l'objet de surveillance. C'est pourtant un réel élément d'attractivité pour les communes, un élément qui rassure tous les nageurs dont les parents avec enfants en villégiature familiale dans le département.

A ce jour, aucun surveillant ne me sera mis à disposition

Mais cette année, le coronavirus et le confinement sont passés par là et ont laissé des traces. Exemple à Seilhac, près de Tulle, son lac de Bournazel de 35 hectares et sa plage de sable en croissant de lune. " Nous avons à peu près 70.000 personnes qui passent autour du lac entre juillet et août " assure Marc Géraudie, le maire, après un comptage effectué l'an passé. Il se trouve actuellement le bec dans l'eau car, comme de nombreuses autres communes du territoire, c'est via une convention signée avec les pompiers que des surveillants de baignade lui sont attribués. " J'ai reçu un courrier du Sdis m'expliquant, qu'à ce jour, aucun surveillant de baignade ne sera mis à disposition de la commune ". Alors que c'est pourtant un élément qui compte dans le choix de destination des touristes. " C'est souvent une clientèle familiale, qui aime que la baignade soit sous surveillance de gens compétents ".

Une possibilité que certains plans d'eau ne puissent pas ouvrir

" A grosses mailles, il faut une centaine de sauveteurs pour assurer la surveillance des baignades en Corrèze " indique Venceslas Bubenicek, directeur de cabinet du préfet, et chef de projet sécurité dans le département, " car il y a aussi des roulements et des jours de repos " dont il faut tenir compte pour les surveillants. Il était déjà difficile de tous les avoir les années passées, mais là c'est pire.

Le confinement a brutalement mis à l'arrêt la formation des quelques 80 candidats corréziens pour l'obtention du précieux BNSSA (brevet national de sécurité et de sauvetage aquatique). " On a une tension et on a une possibilité que, faute de surveillants suffisants, certains plans d'eau ne puissent pas ouvrir " n'élude pas le représentant de l'Etat, alors que la pleine période touristique débutera dans un mois, le week-end des 4 et 5 juillet. D'ici là, les candidats reprendront leur formation dès la réouverture des piscines de Tulle et Brive où ils sont formés.

Epreuves fixées quelques jours avant la saison estivale

Cette fois, la formation sera en mode intensif. " Le soir et les week-ends " embraye le colonel Stéphane Calimanche, directeur adjoint des pompiers corréziens, " on va faire en sorte que les gens soient bien préparés aux épreuves " pour l'obtention du diplôme. " Mais il ne s'agit pas de faire des formations au rabais ", souligne Venceslas Bubenicek, directeur de cabinet du préfet, " sinon ça ne sert à rien ". Pour espérer que la majorité des quelques 80 candidats obtiennent le BNSSA, les examens " auront lieu les 27 et 28 juin, au plus près du début des dates de surveillance " continue le colonel Calimache, avec une certaine tolérance permise par les autorités. " Vu les difficultés, le gouvernement a décidé d'adapter les épreuves " avance-t-il, " une épreuve peut être réalisée en formation continue, alors que, pour les deux épreuves chronométrées, les temps ont été légèrement rallongés ". Il n'est pas exclu qu'en cas d'échec de certains candidats, une deuxième session d'examen soit organisée dans l'été pour leur permettre d'être tout de même opérationnels en août. Sinon, " la baignade sera aux risques et périls des nageurs " reprend le maire de Seilhac, " car je ne vais pas me transformer en surveillant de baignade du jour au lendemain et je ne me vois pas interdire l'accès à l'eau aux baigneurs ". Il a, pour parer au plus pressé, aussi diffusé une offre pour recruter deux surveillants par un autre biais pour la période allant du 11 juillet au 23 août, de 14 à 19 heures. Comme lui, de nombreux autres maires sont aujourd'hui dans la plus grande incertitude.