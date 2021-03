Corrèze : Pascal Coste annonce la réouverture des musées de Sarran et Neuvic dès le 15 avril

Pascal Coste apporte son soutien au monde de la culture en Corrèze qui occupe le théâtre de Tulle depuis ce lundi. Le président du Conseil départemental réaffirme dans un communiqué ce mardi qu'il souhaite que tous les lieux culturels puissent rouvrir au plus tôt. "Ouvrir les lieux culturels avec des protocoles adaptés n'est pas plus risqué que de laisser chacun aller faire ses courses" déclare le patron du Département.

Je ne me plierai pas à une quelconque décision administrative de fermeture" Pascal Coste

C'est dans cet esprit qu'il annonce la réouverture des musées du Président Jacques Chirac de Sarran et Henri Queuille à Neuvic, tous deux départementaux, dès le 15 avril. "Sur la base d'un protocole clairement défini (jauge maximale d’accueil, mode de distanciation adapté, flux distincts de visiteurs, ...) précise le communiqué. Et il en assume le risque. "Ce n'est pas la justice administrative qui m'arrêtera. Je ne me plierai pas à une quelconque décision administrative de fermeture". Il va d'ailleurs saisir la ministre de la Culture pour dit-il "lui faire part des conditions établies en vue d'alimenter sa réflexion pour contribuer à la reprise de ce secteur." Pascal Coste ajoute que le Département prépare également la saison estivale du château de Sédières qui doit commencer début juin.