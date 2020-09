Corrèze : la vente "premier jour" du timbre de Jacques Chirac attire les foules à Sarran

C'est un nouvel hommage pour l'ancien président de la République. Après le passage du Tour de France, après les statues présidentielles : voici le timbre ! Un an, jour pour jour, après la disparition de Jacques Chirac, la Poste sort un timbre à l'effigie de l'ancien Président de la République. Une sortie en avant première au musée Jacques-Chirac de Sarran en Corrèze. Pour cette vente "premier jour", dès 10h, de nombreux philatélistes et admirateurs de l'ancien Président ont acheté le précieux timbre. L'événement se poursuit ce dimanche 27 septembre.

Certains acheteurs sont venus de Bretagne, d'autres des Landes. Il y a bien sûr des Corréziens. Tous venus pour acheter leur timbre à l'effigie de l'ancien Président. Raymonde est originaire de Brive. " Il a un magnifique sourire. Je vais le garder en souvenir de ce président. C'est le Jacques Chirac proche du peuple sur ce timbre."

Le rendez-vous des philatélistes

Une quinzaine d'amateurs de timbres s'affairent. Bas les masques, on tape du poing sur la table pour bien coller le précieux timbre."Normalement, on le fait avec une éponge chez nous, sourit Claude Désarménien, président de la fédération française des associations philatéliques. Mais là on n'a pas le choix il faut vite le coller. On le fait à l'ancienne avec la langue et on le place dans le coin."

Un tampon avec le sceau de la ville par un agent de la Poste et vous recevez l'oblitération postale. Votre timbre est donc certifié comme acheté le premier jour de sa mise en circulation. © Radio France - Thomas Vinclair

Ces ventes au premier jour sont importantes dans le monde de la philatélie. "Dans les faits, ce timbre ne coûte que 97 centimes, souligne Serge, un philatéliste corrézien. Mais avec la marque postale signifiant que nous l'avons acheté le premier jour : le timbre prend de la valeur." Pour valider l'achat en "premier jour", ces timbres sont oblitérés par des agents de la Poste avec un tampon de la ville de Sarran et de Saint-Féréole, village d'où est originaire la famille de Jacques Chirac.

Ce lundi, ce timbre est disponible dans tous les bureaux de Poste. Le directeur territorial du groupe a promis "une attention toute particulière pour les bureaux situés dans le Limousin". En tout, 500 000 exemplaires ont été imprimés.