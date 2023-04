Corrèze : un piège pour les rats taupiers en lice pour le concours Lépine 2023

Une invention corrézienne est en lice au concours Lépine qui commence ce jeudi 27 avril à Paris. Une première pour le salon mondial des inventeurs car c'est une invention développée par des personnes handicapées, celles de l'ESAT d'Objat gérée par l'association PEP 19. Il s'agit d'un piège pour les rats taupiers. Il a fallu près de 7 ans aux employés de l'entreprise adaptée, avec leurs moniteurs, pour arriver à ce résultat.

ⓘ Publicité

Un outil facile d'utilisation

Le piège est révolutionnaire mais il ne tue pas l'animal. Il permet à ses prédateurs, comme les renards, de les récupérer. "Voilà le montage. Donc le campagnol arrive, lève et se fait prendre. Les grilles sont montées de telle façon qu'il ne peut pas en sortir" décrit Nicolas La Feuille, employée de l'ESAT.

L'outil est d'une grande facilité de montage : quatre pièces en inox seulement, qui peuvent être emboîtées par n'importe qui. "La difficulté, c'est les employés qui l'avaient au quotidien pour monter ce piège. On a contourné cette difficulté, pour simplifier au maximum le produit avec eux" précise le directeur, Vincent Durot.

"On est très fiers de ça"

"Le principal, c'est de participer et on verra bien. On est très fiers de ça. Après, on s'en rend pas encore vraiment compte. Mais je pense que vu que c'est des personnes avec un handicap, est ce que ça va jouer en notre faveur ? On le souhaite de tout cœur" explique Nicolas, pour qui, une médaille au concours Lépine est un rêve.

Une médaille serait un tremplin pour une production et une diffusion à plus grande échelle. Le piège de l'ESAT d'Objat est pour l'instant vendu uniquement localement. Les prix seront annoncés le 7 mai.