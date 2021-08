Corrida à Mimizan, Pedraza dorés sur tranches

Excellente corrida bien présentée, la dépouille du cinquième exemplaire est honorée d’un tour de piste. Tout cela devant une belle cuvée. Deux oreilles pour Escribano, deux fois un trophée pour Salenc, les deux toreros sortent en triomphe des arènes du Courant.

Mimizan, du monde dans les travées © Radio France - Pab

Mimizan, pour fêter dix ans d’activité taurine méritante a frappé fort. Pedraza de Yeltes, c’est assurément et justement l’élevage de référence de la décennie. Les grands Domecq de Salamanque font courir les foules. Succès à Garllin et à Dax d’abord puis Arles, Béziers, Vic et bien sur récemment encore course extraordinaire à Mont- de- Marsan. En face des cornus vedettes, un trio de feria. Manuel Escribano, sévillan de trente-sept ans, vieil habitué des sables taurins, sacré matador en 2003, il a l’expérience. Joaquin Galdos est un ambitieux péruvien de vingt-six printemps au toreo classique. Descendant d’une illustre famille taurine, son père est un fameux éleveur de toros au pays des condors, il a reçu le doctorat en 2013 à Istres. Adrien Salenc, quant à lui, est nîmois, il a 24 ans. Matador depuis juin 2019 il a été formé à l’école taurine crée par El Juli à coté de Madrid. Il y est parti, sans jamais auparavant avoir quitté sa Provence natale, il avait alors à peine quatorze ans et ne parlait pas un mot d’espagnol. Triomphateur à Arles en septembre dernier, Salenc cette saison a torée huit corridas s’imposant eux fois devant les Pedraza, sur les bords du Rhône en juin puis à Bayonne fin juillet.

Salenc triomphe au bord du Courant © Radio France - Pab

Il n’y a pas de petite arène et les mimizannais ont été justement récompensés pour leur mérite et leur acharnement louable à faire vire la tauromachie en zone septentrionale de la planète des toros. La course a été largement à la hauteur des espérances de l’organisation locale. Joliment balancée, sérieuse et surtout avec au moins quatre excellents toros sur six, voire plus. Exception faite du faiblard premier les autres ont été dans l’expression du bon, voire dans le très encasté. La race des grands Domecq de Yeltes a été quasi constante. Tant au cheval que dans les tissus. Des toros faisant l’avion dans les muletas, humiliant et répétant sans relâche ou presque, buvant les leurres. Escribano fêtait ses trente-sept ans en bord de Courant. Deux oreilles pour l’andalou à son second Pedraza, une merveille de race et de noblesse cependant sans doute pas totalement expurgée de ses grandes qualités. Une vuelta à la dépouille du toro accordée, sans doute un poil poussive ce qui ne rajoute rien à la qualité du cornu ! Le péruvien Galdos fait jolie prestation initiale mais inaboutie et se cogne à la difficulté d’un second toro qu’il a trop fait piquer. Enfin Salenc, fidèle à son enthousiasme de jeune homme fait vibrer le bronzé en goguette comme l’autochtone aficionado. Conclusion : Pedraza, du homard en bord d’Océan !