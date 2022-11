Corrida : Aymeric Caron et Corentin Carpentier débattent sur France Bleu

Aymeric Caron, député LFI de la 18e circonscription de Paris, et Corentin Carpentier, président fondateur de l'association des Jeunes aficionados de Nîmes, sont invités ce jeudi midi sur France Bleu. Ils participent à "On n'est pas à l'abri de faire une bonne émission", de Willy Rovelli "et sa tribu". Dans moins d'une semaine, le 24 novembre, Aymeric Caron espère faire débattre et voter sa proposition de loi réclamant l'interdiction de la corrida en France.

ⓘ Publicité

L'émission se déroule ce jeudi de 12h08 à 13h, en direct, sur France Bleu.

Mercredi, la commission des lois de l'Assemblée nationale s'est prononcée contre l'interdiction de la corrida. La proposition de loi du député LFI Aymeric Caron a peu de chances d'aboutir, mais elle suscite des débats enflammés et des manifestations sont prévues le week-end prochain.