Corrida : Bayonne dévoile les élevages de taureaux pour la temporada 2023

Des nouveautés et des élevages confirmés au programme de la saison taurine de Bayonne. Ce vendredi 21 avril, les organisateurs de la temporada ont dévoilé les noms des élevages, qui vont fouler le sable des arènes de Lachepaillet. Les cartels complets, avec les noms des toreros, seront connus à la fin de ce mois d'avril.

Tout va commencer pendant les fêtes de Bayonne, à la fin du mois de juillet. Une corrida dite "blanche" aura lieu le vendredi 28. Le lendemain, le samedi 29 juillet, place à la corrida à cheval qui, l'an dernier, avait connu un immense succès. Par conséquent, l'élevage de la ganaderia portugaise de "Romão Tenorio" est reconduit. Il est de tradition, en matière taurine, de renouveler sa confiance.

Garcigrande à nouveau

Pour le reste, les lots de taureaux retenus seront distribués entre la corrida des fêtes, et les corridas et les novilladas de la Feria de l'Atlantique, qui aura lieu du 1er au 3 septembre. Ont été sélectionnés : l'élevage de Salamanque "Garcigrande" et l'élevage de "Pedraza de Yeltes". Le premier avait triomphé l'an dernier, sous la main de Jesús Enrique Colombo , le torero vénézuélien, aux côtés de l'Espagnol Miguel-Ángel Perera. Quant au second bétail, il n'avait pas été porté par le cartel de matadors alors sélectionnés .

Deux nouveautés viennent agrémenter la saison : les taureaux d'Estrémadure de Juan Manuel Criado et ceux du madrilène Zacarias Moreno. Enfin, pour la novillada, c'est la ganaderia d'Aragon "Los Maños" qui viendra dans la capitale du Labourd pour la septième année consécutive. Les bétails de la novillada sans picadors proviendront, comme toujours, d'élevages du sud-ouest.