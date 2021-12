Corrida de la Beaujoire à Nantes : une course sous la pluie, "un décrassage après Noël"

Plus de 400 personnes ont participé ce dimanche 26 décembre à la Corrida de la Beaujoire, la célèbre course à pied organisée tous les ans à Nantes. Au total, près de 10 kilomètres de parcours, 360 marches à monter, et tout ça le lendemain du jour de Noël.

Le rendez-vous n'avait pas pu se tenir l'année dernière, la faute au Covid-19. Alors cette année, les organisateurs de la Corrida de la Beaujoire ont absolument voulu renouer avec la tradition. Malgré un temps exécrable, malgré les restrictions sanitaires, la course à pied a bien pu se tenir. Près de 400 coureurs, 412 précisément, ont ainsi pu prendre le départ de la grande course de l'épreuve. En comptant aussi les deux courses des catégories jeunes, on compte au total près de 500 participants pour cette édition 2021.

Une 37ème édition placée sous le signe de la bonne humeur, en témoigne les nombreux coureurs venus déguisés pour l'occasion, mais aussi sous le signe... de la digestion. "Un jour seulement après les excès de Noël, c'est un peu raide" glisse Valérie, une habituée de la course. "Ça tire sur les mollets, mais c'est toujours dans la bonne ambiance et c'est pour la bonne cause".

360 marches à monter

Il est vrai que le parcours de la grande épreuve n'a pas épargné les courageux venus braver une pluie dantesque. Au programme, 9,6 kilomètres de course à pied et 360 marches à gravir dans la mythique enceinte de la Beaujoire, l'antre habituelle du FC Nantes. "Avec les fêtes, on voit arriver des gens de Paris, et même de Lille", selon Caroline Malry, la responsable de la Corrida. "Ils profitent des réveillons pour voir la famille, et donc par la même occasion décrasser".

En plus de soulager son corps du trop-plein accumulé pendant les repas, les coureurs œuvrent aussi pour la bonne cause. Cette année, tous les profits de la Corrida de la Beaujoire sont reversés à Bony and Me, une association qui œuvre pour la recherche contre l'ostéosarcome, un cancer des os qui se développe chez les adolescents et les jeunes adultes. L'argent récolté servira notamment à payer des tablettes connectés pour le service oncologie-pédiatrique du CHU de Nantes.