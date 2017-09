Corrida de Victorino Martin, la saveur incomparable d'Emilio De Justo

Dernière corrida de toros de la saison ce dimanche à Mont -de -Marsan. Les toros de Victorino Martin pour Emilio De Justo, le montois Mathieu Guillon et le vénézuélien Manolo Vanegas. Bonne entrée et final entretenu de belle qualité avec une corrida soutenue du début à la fin.

Emilio De Justo et ManoloVanegas coupent chacun une oreille. Le triomphe aurait pu être total sans des carences à l’épée.

Belle course de clôture avec belle assistance ce qui est juste récompense pour les très méritants organisateurs de ce final. Une corrida de Victorino Martin entretenue et présentée. Avec de la variété même si les toros ont manqué de puissance. Le Landais Mathieu Guilllon a fait ce qu’il a pu avec ses moyens, limités. Personne ne lui jettera la pierre. Mais ce sont bien Vanegas et De Justo qui imprègnent les mémoires pour les mois d’hiver à venir. Manolo Vanegas parce qu’il s’impose au grand mérite et à la volonté face à un dernier toro retors et compliqué, un Victorino à l’ancienne. Le vénézuélien de 24 ans dispose par une tauromachie douce et formidablement lente et tout autant engagée de tous les atouts pour espérer mieux que les trois courses de sa saison 2017. Et puis il y a Emilio De Justo ! Le matador de Caceres a signé au Plumaçon l’une des meilleures faenas de la temporada française.Tout bonnement. Un toreo d’une pureté magistrale, d’une saveur absolue, la vérité, l’expression de la vraie tauromachie, classique, immuable, intemporelle. Tout ce que l’on doit faire à un toro de combat Emilio De Justo ce dimanche de final l’a fait. Cet homme est magique, la puissance de sa tauromachie n’a d’égale que la finesse de son toreo, sans une défaillance inhabituelle à l’épée il aurait pu couper trois voire quatre oreilles sans constestatation. Avec Paco Ureña, l’autre formidable matador de la temporada, Emilio De Justo est assurément en France le torero de la saison. Il sera partout l’an prochain s’il y a justice.