Corrida Goyesque de Bayonne: triomphe majeur de Daniel Luque

Daniel Luque triomphe dans les arènes de Bayonne ce 14 août. Seul en piste lors de la corrida Goyesque face à six taureaux de trois élevages différents, le torero Espagnol coupe 4 oreilles et une queue. C'est face à un exemplaire de Pedraza de Yeltes qu'il coupe deux oreilles et la queue.

Bayonne, France

Inoubliable. Les quelques 6000 spectateurs qui ont pris place dans les gradins des arènes de Bayonne en cette douce soirée estivale, ne vont pas oublier la corrida Goyesque. Seul en piste face à six taureaux de 3 élevages différents, Daniel Luque s'est appliqué tout au long de la course et a livré une prestation digne des plus grands. Le Maestro, né le 21 novembre 1989 à Gerena, à du faire face à du bétail lourd mais mobile. Souvent dangereux ( la cavalerie s'est retrouvée régulièrement à terre), le bétail s'est pourtant montré noble et le torero n'a jamais cédé un pouce de terrain. Première oreille des le début de la corrida face à un exemplaire de Torrestrella. Le matador va doubler la mise au troisième adversaire de la ganaderia de Puerto de San Lorenzo. Mais c'est au cinquième cornu que la course va prendre une toute autre ampleur.

Un taureaux de 633 kilos

Des le début de la faena, Daniel Luque sait qu'il va triompher. Et le public aussi. Face à un adversaire charpenté et massif ( 633 kilos) de l’élevage de Pedraza de Yeltes, le torero espagnol enchaîne les passes des deux cotés. Contre les planches il rivalise de douceur et de précision. La muleta frôle le sol et la main du maestro avec. Les spectateurs sont debout et la nuit bayonnaise résonne duconcerto de de Aranjuez joue par les musiciens qui ont pris place en haut des gradins. C'est par la grande porte des arènes et sur le dos des aficionados, que Daniel Luque a quitte les lieux. Nul doute qu'il va y revenir.

Daniel Luque passe du rire aux larmes © Radio France - Paul Nicolaï

Daniel Luque triomphe © Radio France - Paul NicolaÏ

Alain lartique organisateur des corridas à Bayonne: " une émotion profonde" Copier