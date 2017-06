Corrida à La Brède, deux oreilles pour Diaz et Campos

La Brède fait de Curro Diaz et de Tomas Campos les rois de sa corrida de la Rosière

C’était la première corrida en France depuis la blessure mortelle d’Ivàn Fandiño samedi dernier à Aire sur l’Adour.

Curro Diaz - arte y toros

La Brède, en périphérie bordelaise, accueillait hier sa traditionnelle corrida des fêtes de la Rosière. Au cartel Curro Diaz, Roman Collado, torero hispano-breton originaire de St Brieuc et Valencia réunis, et Tomas Campos pour des toros de Fuente Ymbro Une bonne course de toros globalement et deux oreilles pour Diaz et Campos qui sortent en triomphe.

La Brède célébrait le 20è anniversaire de sa corrida des fêtes de la Rosière. Devant un cénacle bordelo- nord aquitain bien sous toutes les coutures et escarpins et après une minute d’applaudissements à la mémoire d’Ivàn Fandiño, on a donc envoyé les petits noirs dont deux marrons de Ricardo Gallardo. Une course sérieuse et très correctement présentée pour une arène modeste avec trois toros au moins qui auraient dû offrir plus de rendu en des mains plus expertes.

Vincent BOurg Copier

Car Roman Collado, le breton de St Brieuc par sa maman et de par son paternel Valencia, tout comme Tomas Campos du sud extrême, manquent de toreria pour tirer la substantifique moelle du bon sang des Domecq de Fuente Ymbro. Mais enfin ! Curro Diaz torero de tête de gondole lui a tout de même régalé les patriciens girondins d’une faena exclusivement droitière mais bellement ralentie et avec séquences andalouses gouteuses. Deux oreilles pour le plaisir de ne pas être chiche. Collado perd tout bénéfice en tuant mal et Campos participe de la champêtre Rosière en prenant deux trophées à l’ultime Fuente Ymbro.Tout cela entre gens de bonne compagnie bien sûr.

Tomas Campos - twitter

Ce dimanche soir à 18h c’est St Sever qui célèbre ses fêtes de la Saint Jean. Les arènes du Cap de Gascogne proposent une corrida d’El Pilar pour Curro Diaz, Miguel Angel Perera et Jose Garrido.